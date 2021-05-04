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Палестина поблагодарила Россию за «Спутник V»

14:11, 05 мая 2021
Фото: Антон Новодережкин/РИА Новости

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики поблагодарил Россию за помощь в предоставлении вакцины от коронавируса во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что российский препарат стал первым, дошедшим до палестинских территорий и добавил, что страна гордится таким сотрудничеством.

«Также просим передать благодарность президенту России, правительству России и её народу», — произнёс аль-Малики.

В заключении он выразил надежду на усиление взаимодействия Палестины и России в ближайшее время.

Впервые российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Ближнем Востоке зарегистрировали в январе текущего года. Тогда препарат разрешили использовать на территории Палестины.

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