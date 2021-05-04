Палестина поблагодарила Россию за «Спутник V»

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики поблагодарил Россию за помощь в предоставлении вакцины от коронавируса во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.
Он
«Также просим передать благодарность президенту России, правительству России и её народу», — произнёс аль-Малики.
В заключении он выразил надежду на усиление взаимодействия Палестины и России в ближайшее время.
Впервые российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Ближнем Востоке зарегистрировали в январе текущего года. Тогда препарат разрешили использовать на территории Палестины.