Палестина поблагодарила Россию за «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/89f00894-ad94-11eb-a743-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/РИА Новости

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики поблагодарил Россию за помощь в предоставлении вакцины от коронавируса во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что российский препарат стал первым, дошедшим до палестинских территорий и добавил, что страна гордится таким сотрудничеством.

«Также просим передать благодарность президенту России, правительству России и её народу», — произнёс аль-Малики.

В заключении он выразил надежду на усиление взаимодействия Палестины и России в ближайшее время.

Впервые российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Ближнем Востоке зарегистрировали в январе текущего года. Тогда препарат разрешили использовать на территории Палестины.