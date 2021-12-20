МИД КНР обвинил США в нарушении принципа «одного Китая»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти нарушают свои обещания и пренебрегают принципом «одного Китая», сообщает ТАСС. По его мнению, Вашингтон пытается использовать Тайвань в собственных интересах для сдерживания Китая и не соблюдает основополагающие правила поддержания международных отношений.

Лицзянь напомнил, что Тайвань является неотделимой частью КНР. По его словам, Вашингтон должен принять к сведению критику Пекина и перестать дестабилизировать ситуацию в регионе.

Окончательное воссоединение Китая с Тайванем — историческая тенденция, которую не изменить. Этому не смогут помешать никакие силы, никто, ни одна страна, — сказал Лицзянь.

Ранее Пекин выступил решительно против контактов в любой форме между Тайбэем и Вашингтоном. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.