https://static.news.ru/photo/9f04a802-d082-11e9-b222-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в Китае, прослушала гимны обеих стран сидя. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал, когда заиграл гимн его государства.

Официальная церемония приветствия традиционно прошла в самом центре Пекина — на площади перед Домом народных собраний при жаре почти в 30 градусов. Ангела Меркель приехала сюда в кортеже знаменитых автомобилей для высшего ранга китайских чиновников «Хунци», на площади ее встретили Ли Кэцян.

После приветствия делегаций Меркель и Кэцян бодрым шагом обошли по красным ковровым дорожкам строй почётного караула и военный оркестр. Немецкий канцлер, судя по внешнему виду чувствует себя хорошо, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава правительства Германии не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине. Тогда на переговоры к ней прилетел премьер-министр Дании Метте Фредериксен, и оба политика, на удивление публики, прослушали национальные гимны своих стран сидя.

Немецкие СМИ писали, протокол встречи был изменён во избежание повторения приступов дрожи у Меркель. За лето это случилось с ней трижды. Первый раз журналисты обратили внимание на то, что руки и ноги канцлера сильно трясутся, 18 июня, во время её встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ситуация повторилась через десять дней на приёме у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а потом 10 июля на встрече с финским коллегой Антти Ринне.

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет, и списывала недомогание на жаркую погоду.

Сейчас канцлеру ФРГ 64 года. Серьёзных проблем со здоровьем у Меркель раньше замечено не было. Врачи говорят, что проявляющаяся у политика дрожь может быть симптомом различных заболеваний. Среди её причин называются гипертонический криз, паническая атака, эпилепсия и другие, писал News.ru.