Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале рассказал, что на Украину стеклись тысячи иностранных наёмников со всего мира. Он отметил, что наёмники не являются добровольцами, соответственно, не имеют статус комбатантов и не подпадают под действие Женевских конвенций. Медведев напомнил о «калибровке» наёмников на Яворовском полигоне близ Львова, а также заключил, что иностранные наёмники будут денацифицированы.

Иностранные наёмники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придётся сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых. — написал Медведев.

Он отметил, что Киев «семимильными шагами идёт к своему оглушительному фиаско», используя тысячи наёмников со всего мира. Он отметил, что «солдаты фортуны XXI века» и «профессиональные убийцы со сломанной психикой» ищут на Украине острых ощущений и крови.

После того как значительное количество иностранцев «откалибровали» на Яворовском полигоне и в других местах, значительная часть этих отбросов бросилась наутёк домой, — отметил он.

Отъезд большого количества наёмников с территории Украины он связал с тем, что у них не случилось «обещанного сафари на русских». Однако он отметил, что часть наёмников осталась с «упоротыми националистами» в цехах «Азовстали» в Мариуполе.

Кроме того, он отметил, что наёмники для российских военных не являются добровольцами и законными комбатантами, соответственно, на них не распространяются Женевские конвенции.

Ранее Медведев призвал быть готовым к возможным агрессивным действиям НАТО. На заседании президиума Совета по науке и образованию он отметил, что Североатлантический альянс усиливает своё присутствие у границ Российской Федерации.