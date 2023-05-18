«Совсем не прав»: Медведев осадил Киссинджера из-за слов об Украине Медведев пригрозил жестким ответом после призыва Киссинджера принять Украину в НАТО

Фото: Yin Bogu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генри Киссинджер

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не согласился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, который призвал принять Украину в НАТО. Политик написал в своем Telegram-канале, что лауреат Нобелевской премии, который скоро отметит 100-летний юбилей, совсем не прав, называя главной угрозой человечеству конфликт США и Китая.

Киссинджер призвал принять Украину в НАТО. Ему, конечно, через 10 дней 100 лет, и он еще с [Леонидом] Брежневым встречался. Однако тут он совсем не прав, — написал Медведев.

По его словам, важно учитывать не гипотетическую, а прямую и явную угрозу. Зампред СБ предложил представить, что будет, если Украину взяли в НАТО сейчас, когда Североатлантический альянс уже ведет против России гибридную войну. Медведев при этом убежден, что нынешние украинские власти не откажутся от попыток вернуть утраченные территории, а России придется жестко на это отвечать «всеми возможными средствами».

Вот вам статья 5 Вашингтонского договора. Тонкие рассуждения о предотвращении экзистенциальных угроз не работают в ходе кровавых конфликтов. Это должно быть ясно даже тем, кто подошел к вековому юбилею, — подытожил Медведев.

Ранее Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтобы в будущем Киев был лишен возможности принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне. Экс-госсекретарь считает, что для Европы будет безопаснее, если Киев примут в Альянс, и он готов повторить это, если у него состоится беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.