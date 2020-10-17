Медведчук раскритиковал опрос президента Украины

https://static.news.ru/photo/eb41b534-117c-11eb-a07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Опрос, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским, — это попытка манипуляции общественным мнением. Об этом заявил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Итоги этого опроса будет подводить неизвестно кто и однозначно вне правовых рамок. Соответственно, они не могут быть объективными, — говорится в сообщении на сайте партии.

По мнению Медведчука, у Зеленского нет полномочий проводить такой опрос. Кроме того, подобная инициатива снизит доверие общества к институту референдумов. Ну и главное — за чей счёт будет проводиться это масштабное мероприятие, остаётся открытым.

Как писал NEWS.ru, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало.

Зеленский спросит у украинцев их отношение к введению пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, к созданию в Донбассе свободной экономической зоны, к сокращению числа народных депутатов, к легализации марихуаны и к праву Украины на использование меморандума о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности стран.