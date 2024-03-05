Масштабный сбой в Instagram «обогатил» Telegram Дуров: миллионы пользователей пришли в Telegram во время сбоя в Instagram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллионы людей зарегистрировались в Telegram за один час во время масштабного сбоя в работе Instagram (деятельность в РФ запрещена) и Facebook (деятельность в РФ запрещена), заявил создатель мессенджера, российский бизнесмен и предприниматель Павел Дуров. По его словам, за 2023 год Telegram в общей сложности был недоступен девять минут.

Миллионы людей зарегистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram и Facebook были недоступны. <...> В течение 2023 года Telegram был недоступен в общей сложности всего девять минут из 525 600 минут за год. Это время безотказной работы на 99,999983%, — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Вечером 5 марта глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, различных сервисов Google, социальных сетях Twitter (X) и Snapchat и других популярных приложений. Как следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, жалобы поступали от пользователей в нескольких странах мира. Что стало причиной неполадок, неизвестно.

Ранее Дуров заявил, что в Telegram появится система вознаграждения для владельцев каналов. По его словам, сервис, который начал свою работу в марте, позволит получать 50% дохода в мессенджере от показа рекламы. Он подчеркнул, что выплаты будут осуществляться в монете Toncoin.