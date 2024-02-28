Стало известно, когда Telegram запустит программу монетизации Дуров: в марте в Telegram заработает система монетизации для каналов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Telegram появится система вознаграждения для владельцев каналов, сообщил основатель мессенджера и бизнесмен Павел Дуров в своем блоге. Сервис заработает в марте и позволит получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы.

В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в 100 новых странах. Владельцы каналов начнут получать 50% от дохода Telegram от показа рекламы, — написал Дуров.

Он отметил, что выплаты будут осуществляться в монете Toncoin. По словам бизнесмена, это создаст замкнутый круг, в котором авторы контента смогут либо обналичить валюту, либо реинвестировать в продвижение и развитие своих каналов. Дуров добавил, что Telegram-каналы ежемесячно генерируют 1 трлн просмотров, однако в настоящий момент монетизируются только 10% от этого числа за счет платформы Telegram Ads.

27 февраля сервис Downdetector отметил сбои в работе Telegram и других социальных сетей. Первые жалобы на неполадки в работе Telegram начали появляться в 10:35. Тогда поступило около 40 жалоб на работу мессенджера. Уже к 12:00 количество жалоб увеличилось до 97. Так, 69% пользователей жаловались на проблему с соединением с сервером Telegram, еще 23% столкнулись с неполадками в работе приложения мессенджера.