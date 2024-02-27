Пользователи Telegram столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram начал работать со сбоями, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector и сообщения пользователей. Отмечается, что в настоящее время наблюдаются неполадки в работе веб-версии и мобильного приложения. При этом сбой затронул не всех пользователей. Представители компании — разработчика Telegram пока не прокомментировали эту информацию.

По данным сервиса Downdetector, фиксирующего сбои в работе интернет-сайтов, первые жалобы на неполадки в работе Telegram начали появляться еще в 10:35. Тогда поступило около 40 жалоб на работу мессенджера. Уже к 12:00 количество жалоб увеличилось до 97. Подавляющее большинство пользователей (69%) жалуются на проблему с соединением с сервером Telegram, еще 23% столкнулись с неполадками в работе приложения мессенджера. Около 8% пользователей не могут получить сообщения. Отмечается, что проблемы наблюдаются в разных регионах России.

Представители пресс-службы мобильного оператора «Мегафон» позднее прокомментировали данные о сбое в работе Telegram. По их словам, специалисты фиксируют сбои, однако они никак не связаны с работой самого оператора. В компании «Билайн» выступили с аналогичным заявлением.

Сеть «Билайн» работает штатно. Фиксируемые проблемы не связаны с сетью оператора, — сообщили в пресс-службе.

Последний крупный сбой в работе мессенджеров был зафиксирован 24 января. Тогда не работали приложения Telegram и WhatsApp. Наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае, Москве, а также в Санкт-Петербурге. Предполагается, что причиной сбоя стали профилактические работы, проводившиеся Роскомнадзором.