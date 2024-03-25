Маск нагнал соперников и вернул лидерство в одном из мировых рейтингов Hurun: Маск вновь возглавил список богатейших людей мира

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 47% за год и вернул первое место в списке богатейших людей мира, сообщает китайское деловое издание Hurun. По его информации, активы предпринимателя оцениваются в $235 млрд. За ним следует основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием $187 млрд.

Тройку богатейших людей мира замыкает президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивается в $175 млрд. Далее следуют глава Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг и председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон.

Согласно данным издания, в мире в настоящее время насчитывается 3279 долларовых миллиардеров. Их количество возросло на 167 за год. При этом большая часть, 814 человек, проживает в Китае. На втором месте США, а на третьем Индия.

Ранее сообщалось, что ООН в седьмой раз подряд признала Финляндию самой счастливой страной мира. Второе и третье места заняли Дания и Исландия. По данным ежегодного Всемирного доклада счастья, топ-5 занимают Швеция и Израиль соответственно.