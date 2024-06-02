Макрон разрешил ВСУ бить по двум регионам России BBC: Макрон разрешил ВСУ бить по Курской и Белгородской областям

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине использовать поставленные Парижем крылатые ракеты для ударов по Белгородской и Курской областям, сообщает телеканал BBC со ссылкой на офицера военной авиации. По его словам, использование ВСУ западного оружия для ударов по РФ остается лишь вопросом времени.

И такая риторика воспринимается как разрешение на использование Storm Shadows / Scalps. Теперь Украина может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, — подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее Business Insider со ссылкой на экспертов писал, что Украина, которая получила от Запада разрешение на удары по российской территории, столкнется с нехваткой поддержки западной разведки для обнаружения целей за линией фронта. При этом, по информации издания, это не поможет Киеву перехватить инициативу на фронте.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что западные страны, разрешившие атаковать территорию РФ из оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины, похожи на «стаю шакалов». Их может отрезвить лишь ясная угроза ударов по «наиболее ретивым» противникам России, подчеркнул он.