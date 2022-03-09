18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Ритейлер детских товаров Mothercare приостановил деятельность в России

10:48, 09 марта 2022
Ритейлер детских товаров Mothercare приостановил деятельность в России
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Британский ритейлер детских товаров Mothercare заявил, что весь бизнес в России, включая отгрузку всех товаров, был приостановлен, передаёт Reuters. В компании сообщили, что ее местный партнер в России приостановит работу примерно 120 магазинов и онлайн-продаж.

На Россию приходилось от 20% до 25% мировых розничных продаж Mothercare, и ранее ожидалось, что она будет приносить около 500 тысяч фунтов стерлингов ($700 тысяч) в месяц в прибыль группы,сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что многие зарубежные компании и производители останавливают свою деятельность в России. О временом закрытии свого бизнеса уже объявляли компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, UniliverProcter & Gamble, Puma и многие другие. 

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео