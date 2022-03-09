Ритейлер детских товаров Mothercare приостановил деятельность в России
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:48, 09 марта 2022
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Британский ритейлер детских товаров Mothercare заявил, что весь бизнес в России, включая отгрузку всех товаров, был приостановлен, передаёт Reuters. В компании сообщили, что ее местный партнер в России приостановит работу примерно 120 магазинов и онлайн-продаж.
На Россию приходилось от 20% до 25% мировых розничных продаж Mothercare, и ранее ожидалось, что она будет приносить около 500 тысяч фунтов стерлингов ($700 тысяч) в месяц в прибыль группы, — сообщает агентство.