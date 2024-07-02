Латиноамериканская страна возобновит «диалог без манипуляций» с США Мадуро: правительство Венесуэлы возобновит прямой диалог с США 3 июля

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николас Мадуро

Правительство Венесуэлы в среду, 3 июля, возобновит диалог с США, заявил в эфире телепрограммы «С Мадуро +» на телеканале Venezolana de Televisión президент страны Николас Мадуро. Он отметил, что Каракас в течение двух месяцев получал предложения о возобновлении переговоров от Вашингтона.

Обдумав, я принял предложение, и в ближайшую среду возобновляются прямые переговоры с правительством США для исполнения соглашений, подписанных в Катаре, и для восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций, — заявил Мадуро.

По словам Мадуро, в переговорах будут участвовать губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро и спикер ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ранее сообщалось, что представители правой оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес ведут подготовку государственного переворота в Венесуэле. Мадуро призвал граждан поддерживать максимальное единство и мобилизацию. Гонсалес и Маркес не подписали Договор о признании результатов предстоящих президентских выборов 28 июля 2024 года, напомнил он.

До этого на Мадуро было совершено покушение. Попытка была успешно предотвращена, уточнил президент. Инцидент произошел на митинге, который проходил на площади имени Диего Ибарра в Каракасе по случаю внесения кандидатуры венесуэльского лидера в избирательные списки для участия в президентских выборах 2024 года. Злоумышленников задержали во время марша сторонников главы страны.