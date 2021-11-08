Лукашенко заявил о важности разблокирования транспортных связей в Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что восстановление транспортных и экономических связей на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить безопасность проживающих там народов. Об этом президент заявил в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым по случаю годовщины окончания второй войны в Карабахе. По его словам, начавшиеся в регионе масштабные восстановительные работы идут на пользу обеим странам, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко приветствовал тот факт, что год назад завершилось многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией. Он выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и отметил исключительную важность принятого год назад при посредничестве России заявления, которое остановило кровопролитие.

Лидеры стран подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудничества, рассмотрели ход реализации договорённостей между сторонами, достигнутых в апреле, и обсудили участие белорусских компаний в реализации проектов на территории Азербайджана.

В апреле текущего года лидеры Азербайджана и Белоруссии провели неформальную встречу, которая длилась пять часов. В повестке переговоров было обсуждение основных направлений белорусско-азербайджанских отношений и стратегических вопросов двустороннего сотрудничества.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.