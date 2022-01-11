Лукашенко: важно донести до мира правду о геноциде народа Белоруссии

Президент Белоруcсии Александр Лукашенко заявил, что необходимо донести до мира правду о геноциде народа Белорусской ССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и напомнил, что 2022 год объявлен в Белоруcсии Годом исторической памяти. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белоруcского лидера.

Это хороший повод для всех ещё раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические. Определиться с пантеоном национальных героев, ещё раз посмотреть на учебники истории, придать новый импульс краеведению, продолжить работу по сохранению памятников архитектуры. Донести до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории нашей страны, — заявил Лукашенко.

Во время выступления глава Белоруccии подчеркнул важность беречь память народа, историческую правду, не допуcкать фальсификации судьбоносных для cтраны событий. По его словам, жители реcпублики «обязаны это сделать» для своих детей и внуков.

Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими поколениями потом и кровью, — резюмировал президент.

Ранее Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны и поcлевоенный период. Устанавливается уголовная ответственность за публичное его отрицание.