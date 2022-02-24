Лукашенко рассказал о заявленной цели Путина на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, который назвал целью операции на Украине «прекращение геноцида» народа в Донецкой и Луганской областях Украины, передаёт БелТА. Лукашенко добавил, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы не допустить кровопролития.

Как он [президент РФ Владимир Путин] заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях, - рассказал Лукашенко.

Сегодня, 24 февраля во время оперативного совещания с военными Лукашенко призвал стороны сесть за стол переговоров, чтобы «остановить эскалацию». Однако он пояснил, что Россия не будет их вести без предварительного согласования вопросов. По словам Лукашенко, они уже прописаны для НАТО, США и Украины. Среди них - демилитаризация Украины, недопущение вступления страны в НАТО и прекращение «силовых действий» против Донецка и Луганска.

По словам Лукашенко, необходимо не только обсудить данные вопросы, но также подготовить проекты конкретных решений.

Да, они будут более строгие по отношению к Украине. А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует, - заявил президент Беларуссии.

Он добавил, что, в любом случае, это будет гораздо лучше, чем «Украина потерпит поражение в войне».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Позднее погранслужба Украины сообщала, что Вооружённые силы России атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия». В ведомстве добавили, что операция российских войск проходит «в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей».