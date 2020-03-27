https://static.news.ru/photo/f0aa1466-6b93-11e9-9f97-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введение карантина в Соединённых Штатах из-за коронавируса было недальновидным решением. Он похвалил президента США за то, что тот быстро сменил тактику.

По его словам, в Белоруссии не закрывались предприятия по той же причине, что и в Америке, передаёт БелТА.

Он [Трамп] сказал так: если мы немедленно не вернёмся на предприятия и не начнём работать, то от безработицы умрёт значительно больше американцев, чем от коронавируса, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в последнее время часто получал советы о закрытии границ и организаций.

Тогда мною было принято жёсткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, эпицентр коронавируса переместился в США.

В Нью-Йорке впервые со времён терактов 11 сентября 2001 года появились мобильные морги. Рефрижераторы для хранения тел умерших разместили у госпиталя, предвосхищая большое количество смертей от коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.