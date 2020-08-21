Лукашенко обсудил сценарии развития ситуации при возможной агрессии извне

Ситуацию в Белоруссии обсудил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководством силовых структур и правоохранительного блока.
Отмечается, что участники встречи рассматривали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. При этом не исключалась и возможная агрессия извне,
В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отмечает наличие прямого и косвенного вмешательства извне в дела белорусской стороны.
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