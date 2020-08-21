Лукашенко обсудил сценарии развития ситуации при возможной агрессии извне

https://static.news.ru/photo/2ecaa924-e3a5-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ситуацию в Белоруссии обсудил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководством силовых структур и правоохранительного блока.

Отмечается, что участники встречи рассматривали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. При этом не исключалась и возможная агрессия извне, передаёт агентство БелТА.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль отмечает наличие прямого и косвенного вмешательства извне в дела белорусской стороны.