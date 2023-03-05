Louis Vuitton затравили за рекламу в цветах российского триколора Пользователи Сети раскритиковали Louis Vuitton за рекламу с бело-сине-красным флагом

Фото: shutterstock.com

Пользователи Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) оставили множество гневных комментариев на странице бренда Louis Vuitton из-за рекламы с использованием белого, красного и синего цветов, а также черной латинской буквы V черного цвета. Они расценили это как поддержку России, Донбасса и спецоперации.

Речь идет о проморолике показа новой коллекции, который должен состояться 6 марта в рамках Недели моды в Париже. В видео показано бело-сине-красное полотнище, цвета которого разделены латинской буквой V черного цвета.

Позор компании, которая даже не скрывает свое лицо! — написал один из комментаторов.

Буква является частью логотипа бренда, но недовольные пользователи расценили ее присутствие в рекламе как поддержку российской спецоперации на Украине.

Хорошо, что у меня нет вещей вашего бренда, — отметил другой пользователь.

Разгневанные комментаторы назвали рекламный ролик гадостью, а также отмечали, что модному дому не следовало использовать эти цвета.

Часть комментаторов попыталась напомнить хейтерам, что белый синий и красный цвета присутствуют не только в российском флаге. Они присутствуют также и на французском знамени. Некоторые подшучивали над недовольными, отмечая, что у тех «истерика от трех цветов».

Ранее сообщалось, что в немецком Потсдаме на башне бывшего ландтага, который в народе называют «Кремлем», появился российский флаг. Кроме того, в цвета триколора были покрашены щиты, закрывающие оконные проемы. Местные власти сочли это вандализмом, полиция приступила к розыску причастных.