«Логике места нет»: в Литве оценили угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

https://static.news.ru/photo/5a277256-e9bc-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас прокомментировал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть торговлю через порты республики

По словам Латакаса, с экономической точки зрения такое не может произойти в ближайшее время.

Конечно, политически это может случиться, но в любом случае логике места нет, — сказал руководитель порта.

Он считает, что Клайпедский порт является лучшим с точки зрения экономики для Белоруссии, а также наиболее удобным для перевозки грузов. Однако подобное решение со стороны республики грозит порту чувствительными потерями, передаёт BNS.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что слова белорусского главы трудно назвать адекватными.

Угрозы Лукашенко прокомментировал также пресс-секретарь президента Литвы Гитанаса Науседы. По его словам, литовский лидер не изменил своего мнения относительно необходимости ввести санкции против Белоруссии на европейском и национальном уровнях. Они, по словам Антанаса Бубнелиса, должны стать ответом на насилие со стороны властей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Об этом политик заявил во время общения с коллективом предприятия «Савушкин-Орша».

Лукашенко отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет. Президент добавил, что распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие гавани. По его словам, 30% бюджета балтийской страны формируется благодаря грузоперевозкам через Литву.