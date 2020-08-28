Литва ответила на угрозы Лукашенко поставить на место «зажравшиеся» страны

https://static.news.ru/photo/ff60ba84-e93f-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отреагировал на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть торговлю через порты республики, таким образом «поставив на место» прибалтийскую страну. По его словам, заявления белорусского главы трудно назвать адекватными.

Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идёт ва-банк, защищается всеми понятными ему способами, — цитирует Линкявичюса Lenta.ru.

По его словам, Лукашенко выбрал «естественное защитное поведение», чтобы сохранить свой пост. При этом он не принимает во внимание ни внутреннюю ситуацию в республике, ни давление Запада.

В то же время министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс выразил надежду, что правительство Белоруссии убедит своего лидера отказаться от таких мер, ведь в случае введения ограничений в отношении европейских государств они ударят в первую очередь по самой Белоруссии, передаёт «Интерфакс».

Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия, — пояснил он.

По словам министра, о планах Лукашенко переориентировать потоки грузов из Клайпедского порта, он узнал из СМИ. Согласно данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта. В общей сложности через него было перевезено 15,5 млн тонн белорусских грузов.

Тем временем министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич призвал не принимать всерьёз заявления Лукашенко. По его словам, у Минска нет возможности перенаправить свои экспортные потоки.

Сегодня нет альтернативы, которую можно было бы использовать: ни через Латвию, ни через порты Санкт-Петербурга, — цитирует его РБК.

Угрозы Лукашенко прокомментировал также пресс-секретарь президента Литвы Гитанаса Науседы. По его словам, литовский лидер не изменил своего мнения относительно необходимости ввести санкции против Белоруссии на европейском и национальном уровнях. Они, по словам Антанаса Бубнелиса, должны стать ответом на насилие со стороны властей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Об этом политик заявил во время общения с коллективом предприятия «Савушкин-Орша».

Лукашенко отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет. Президент добавил, что распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие гавани. По его словам, 30% бюджета балтийской страны формируется благодаря грузоперевозкам через Литву.