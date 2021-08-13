Литва обвинила Россию в атаке на систему МИД

Киберпреступники атаковали систему Министерства иностранных дел Литвы. Власти утверждают, что к этому причастны хакеры, связанные с Москвой, заявил глава иностранного внешнеполитического ведомства Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.lt

По словам политика, взлом произвели киберпреступники, орудующие в регионе, но они тесно связаны с российскими спецслужбами. Политик не привёл никаких доказательств своих слов. Он подчеркнул, что речь идёт о взломе в ноябре 2020 года. Власти умалчивали об этом, а атака, совершённая накануне, была безуспешной.

Анушаускас считает, что взлом мог быть провокацией на фоне политических волнений в стране. Позже хакеры сообщили, что украли около 1,5 млн документов, большинство из которых являются секретными. В них содержится переписка дипломатов из Литвы с государствами — членами НАТО. Политики обсуждали противодействие газопроводу «Северный поток — 2» и другие вопросы.

На утечку данных уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что имиджу страны может быть нанесён огромный урон.

12 августа советник президента страны Аста Скайсгирите заявила, что из МИД Литвы были украдены важные секретные документы. По её мнению, к атаке причастны организаторы и участники массовых протестов, поскольку об украденной информации стало известно только в день проведения митингов.

Многотысячная акция протеста началась в Вильнюсе 10 августа. Вышедшие на улицу люди выступали против введения в стране ограничений для непривитых граждан. Мирное шествие переросло в беспорядки, протестующие попытались прорваться в здание сейма. Полиция применила слезоточивый газ.

Ранее в США более миллиона номеров кредитных карт выложили в открытый доступ «русские хакеры». Об этом заявили эксперты фирмы по кибербезопасности Q6.