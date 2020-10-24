Лидер оппозиции Судана выступил против нормализации отношений с Израилем

https://static.news.ru/photo/c83410ee-162e-11eb-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oren Ziv/Global Look Press

Лидер главной оппозиционной партии Судана «Аль-Умма» Садык аль-Махди, считающийся одним из самых авторитетных политиков страны, выступил против налаживания отношений с Израилем.

Аль-Махди заявил, что объявление о налаживании связей с еврейским государством противоречит суданскому законодательству. По мнению политика, соглашение с Израилем поставит под угрозу власть временного правительства в Судане, «представляющего собой хрупкую коалицию гражданских и военных сил».

Это будет способствовать уничтожению мирного проекта на Ближнем Востоке и станет шагом к разжиганию новой войны, — цитирует аль-Махди издание Egypt Independent.

В знак протеста против нормализации отношений с Израилем политик отказался от участия в религиозной конференции в столице страны Хартуме.

О начале процесса нормализации отношений между Суданом и Израилем 23 октября объявил представитель пресс-службы американского Белого дома Джадд Дир. Затем эту информацию подтвердил председатель суданского руководящего органа — Суверенного совета — Мухаммед Хамдан Дагало, который заявил, что страна «только выиграет» от такого шага. Вопрос о нормализации отношений ещё должен пройти процедуру одобрения в парламенте. В 2022 году в Судане завершится переходный период, после которого должны состояться выборы в органы власти.

Садык аль-Махди был премьер-министром Судана в 1966–67 годах и с 1986 года до свержения Омаром аль-Баширом в 1989 году. После этого пост премьера был упразднён и восстановлен только в 2017 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен вычеркнуть Судан из перечня стран — спонсоров террористов.