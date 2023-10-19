Летевший в Москву самолет экстренно посадили в Вильнюсе АТОР: летевший в РФ самолет посадили в Литве из-за ухудшения здоровья пассажирки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, летевший в Москву из Антальи, экстренно посадили в Вильнюсе, сообщает Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале. Причиной этому стало ухудшение состояния здоровья у пассажирки рейса, у нее выявили признаки инсульта. После посадки ее доставили в больницу, а самолет отправился в Москву и прибыл в аэропорт Шереметьево с задержкой на два часа.

Самолет вылетел из Антальи с небольшой задержкой относительно расписания: в 19:19 вместо 19:00 и через несколько часов полета отправился в аэропорт Вильнюса, где совершил посадку около полуночи по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет индийской авиакомпании Air India экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Воздушное судно следовало по маршруту Дели — Лондон. Рейс и пассажира обслужили согласно всем установленным регламентам. Самолет вылетел из Шереметьево в 14:09, он продолжил следовать в Лондон по заданному курсу. Причины ухудшения самочувствия пассажира не уточняются.

Отмечается, что это уже не первый случай экстренной посадки индийского самолета в российском аэропорту. Аналогичная ситуация также произошла в начале июня, когда судно Air India приземлилось в Магадане. Пилоты запросили экстренную посадку из-за технической неисправности. Пассажиров самолета разместили в местной школе на матрасах, места в единственной гостинице города выделили только пассажирам с детьми.