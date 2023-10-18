Самолет индийской авиакомпании экстренно сел в Шереметьево Самолет Air India экстренно сел в Москве из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет индийской авиакомпании Air India экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора аэропорта по связям с общественностью Анны Захаренковой. По ее словам, воздушное судно следовало по маршруту Дели — Лондон. Рейс и пассажира обслужили согласно всем установленным регламентам.

Медики Шереметьево провели осмотр пассажира, оказали первую помощь, после чего пассажир был госпитализирован в Химкинскую областную больницу, — уточнила Захаренкова.

Воздушное судно Air India вылетел из Шереметьево в 14:09. Он продолжил следовать в Лондон по заданному курсу. Причины ухудшения самочувствия пассажира не уточняются.

Отмечается, что это уже не первый случай экстренной посадки индийского самолета в российском аэропорту. Аналогичная ситуация также произошла в начале июня, когда судно Air India приземлилось в Магадане. Пилоты запросили экстренную посадку из-за технической неисправности. Пассажиров самолета разместили в местной школе на матрасах, места в единственной гостинице города выделили только пассажирам с детьми. Губернатор региона Сергей Носов признался, что город оказался не очень удобным для зарубежных гостей.