«Леденящие предупреждения»: выступление Путина напугало Запад Западные политики гадают, какой характер может принять СВО на Украине и что стоит за приостановлением участия РФ в ДСНВ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию содержало серьёзные предупреждения западным государствам, пишут мировые издания. Наиболее острую реакцию вызвало заявление российского лидера об одностороннем приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Западные политики выразили готовность вернуться к переговорам с Россией об ограничении вооружений. Реакция мира на выступление Владимира Путина — в материале NEWS.ru.

Британская газета Daily Express приводит слова российского президента из послания о том, что попытки перевести локальный конфликт на территории Украины в глобальное противостояние вызовут серьёзную реакцию Москвы.

Владимир Путин леденяще предупредил о «глобальном конфликте», заявив, что на карту поставлено само существование России. Президент России выступил с часовым обращением к нации, в котором предпринял несколько яростных атак против Украины, Запада и НАТО, — уточняет лондонский таблоид.

Но наиболее острую реакцию в западных СМИ вызвало заявление президента Путина об одностороннем приостановлении участия РФ в ДСНВ, вступившем в силу в 2010 году. По его условиям, Москва и Вашингтон должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Договор предусматривает взаимные проверки и консультации. Срок его действия был продлён до февраля 2026 года.

Одним из первых на заявление Путина отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Как передают информационные агентства из Брюсселя, генсек выразил сожаление по этому поводу.

Я сожалею о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях... Я настоятельно призываю Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению существующего соглашения, — заявил Столтенберг.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области

По его словам, это решение ликвидирует всю «архитектуру контроля над вооружениями».

Вслед за генсеком НАТО высказался госсекретарь США Энтони Блинкен, который назвал инициативу Владимира Путина «печальным и безответственным шагом». Вашингтон будет «внимательно наблюдать за реальными действиями России и готов принять меры по обеспечению безопасности себя и союзников», цитируют Блинкена мировые информационные агентства. Госсекретарь отметил, что в любой момент готов вернуться к переговорам с Россией об ограничении вооружений.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил журналистам, что решение президента РФ приостановке участия страны в ДСНВ стало «еще одним доказательством того, что действия России разрушают систему безопасности, созданную после Второй мировой войны». Боррель предложил ЕС и НАТО «принять меры, чтобы предоставить Украине боеприпасы быстро, в течение ближайших недель, а затем мы должны думать о том, какой будет новая система безопасности».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, как передаёт Agence France-Pressе, заявил, что не видит угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ в своём послании. В нём российский лидер заметил, что Запад готовил «порабощенную Украину» к большой войне.

Никто не нападает на Россию. Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то еще представляет военную угрозу для России, — заявил Салливан журналистам.

Издание The Washington Post посвятило посланию статью, в которой говорится, что в своей речи Путин «попытался изобразить Россию как открытую и устойчивую, восходящую к утраченному статусу независимой сверхдержавы в неосоветском видении». По мнению журналистов издания, президент РФ «замалчивал экономические проблемы и изображал международную изоляцию России как способ очиститься от вредоносных чуждых идеологий».

Путин обвинил Запад в «использовании Украины и как тарана против России, и как тренировочного полигона», предупредив, что увеличение западной военной помощи вызовет более жесткий ответ со стороны России. По словам российского президента, чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press Реактивная система залпового огня HIMARS

The Washington Post напомнил, что в прошлом году российский президент не выступал с посланием, а нынешнее выступление совпало с неожиданным визитом президента Байдена в Киев, который был задуман как «демонстрация солидарности и единства западных союзников, стоящих за Украиной». В то же время, пишет американское издание, Путин сталкивается с давлением со всех сторон, в том числе и внутри страны. Например, «бескомпромиссные националисты критикуют российских военачальников и настаивают на резкой эскалации конфликта, чтобы подавить украинское сопротивление», заключает The Washington Post.

Агентство Associated Press заметило, что Путин в послании назвал Россию и Украину жертвами двойной сделки Запада. Как подчеркнул российский президент, Россия, а не Украина борется за свое существование. По всей видимости, наблюдатели станут искать в этой речи признаки того, как Путин видит конфликт и какой тон он может задать на год вперед, полагает Associated Press.