Лавров заявил о согласовании автомобильного маршрута между Баку и Ереваном

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Завершается согласование автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном, железнодорожный маршрут уже согласован, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. По его словам, маршрут будет «опираться на признание суверенитета армянской территории».

Железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрут, а также того режима, который будет установлен. Режим будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. Здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы. Нужно все тщательно взвесить и не рубить с плеча, — сказал Лавров.

При этом армянский министр Мирзоян заявил, что все дороги, которые будут открыты остаются под юрисдикцией стран, по которым они проходят, а первым шагом к переговорам между Арменией и Азербайджаном стала встреча комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Конечно, подходы совпадают не по всем вопросам, но на то и переговоры, чтобы найти взаимные уступки, — сказал Мирзоян.

3 июня прошло очередное заседание рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Сообщается, что стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.