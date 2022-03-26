Лавров заявил, что на Западе подпитывают «пещерную русофобию»

Россия удивлена тем, что лидеры западных стран подпитывают «пещерную русофобию». Они должны понимать пагубность своих действий, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он отметил, что в ЕС есть здравомыслящие руководители, которые видят все негативные стороны разжигания русофобии, передаёт РИА Новости.

Я думаю, всегда будет найден повод, поскольку цель-то ведь не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно. Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв «пещерной русофобии», которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают, — сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

По словам министра, просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали, подчеркнул он. Лавров добавил, что власти РФ сделают соответствующие выводы.

Ранее глава МИД сообщил, что Запад рассматривал Киев «как инструмент русофобской политики и сдерживания России». Украинской стороне было «дозволено всё», включая убийство мирных жителей на протяжении восьми лет, запрет русской речи, культуры и прочие действия, направленные против русских людей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна и требует принятия соответствующих мер. Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны. В ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.