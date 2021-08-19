Лавров: власти Афганистана не стремились договариваться с талибами

Афганское правительство не хотело выполнять договорённости с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) и не стремилось к диалогу с ним. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Правительство Афганистана, президент [Ашраф Гани] имевшиеся договорённости не очень активно стремились выполнять. Произошло то, что произошло. Когда политики не могут эффективно работать, повышается риск искушения к военному решению, — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что талибы пока не контролируют всю территорию Афганистана. Он пояснил, что в Панджерском ущелье сконцентрировались силы сопротивления талибам вице-президента страны Амруллы Салеха и Ашрафа Гани.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили ситуацию в Афганистане. Они призвали ключевые национальные силы в короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

«Талибан» полностью контролирует Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.