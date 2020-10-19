Лавров принял советы Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября провёл переговоры с генеральным секретарём Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич. Из-за пандемии первый визит новой главы организации, вступившей в должность в прошлом году, несколько раз откладывался. Зато у сторон успели накопиться темы для обсуждения. Предметом дискуссии стали решения ЕСПЧ в отношении россиян, нарушение прав русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, проблема героизации нацизма, а также ситуация в Нагорном Карабахе.

Россию и Совет Европы связывают довольно непростые отношения. Наша страна вступила в организацию в 1996 году. Уже в 2000-м российскую делегацию впервые лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), одном из шести органов взаимодействия стран-членов. Тогда причиной назывались «нарушения прав человека в Чечне». В 2009 году зазвучали аналогичные призывы — на этот раз в связи с конфликтом в Грузии, но тогда инициатива не получила достаточного числа голосов в поддержку.

В 2014 году, после присоединения Крыма, российская делегация снова лишилась права голоса в ПАСЕ. В ответ на это в 2016-м РФ заявила о бойкоте ассамблеи, а год спустя прекратила вносить взносы в бюджет организации. Это называли одной из причин, почему в 2019-м ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий российской делегации: взнос нашей страны был одним из самых крупных вложений в Совет Европы, поэтому потеря была для него ощутимой. Впрочем, на официальном уровне подобные причины не назывались. Поддержавшие восстановление полномочий России в организации государства мотивировали своё решение тем, что это позволит активнее влиять на ситуацию с правами человека в нашей стране.

Лавров в ходе переговоров охарактеризовал ситуацию 2014–2019 годов как «системный кризис Совета Европы», но отметил, что визит главы организации подводит символическую черту под этим сложным периодом.

Мы очень надеемся, что кризис в Совете Европы, который удалось преодолеть в прошлом году, послужит уроком тем, кто пытался подорвать предназначение Совета Европы, которое закреплено в его уставе, имея в виду обеспечение единства правового и гуманитарного пространства в Европе без разделительных линий, на основе уважения суверенного равенства государств, — подчеркнул Лавров.

Мария Пейчинович-Бурич в свою очередь отметила, что одной из основных тем на переговорах стало исполнение Россией приговоров Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который является одной из структур Совета Европы. Россияне традиционно лидируют по количеству поданных в ЕСПЧ исков, но решения по некоторым громким делам Москва так и не выполнила. Тем не менее после переговоров глава Совета констатировала, что Россия встала на правильный путь.

Мария Пейчинович-Бурич Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Ситуация заметно улучшилась в последние годы, — заметила Мария Пейчинович-Бурич. — Более 700 российских специалистов в области законодательства прошли обучение по нашей программе, Россия продвигает права женщин в рамках нашей общей инициативы, и это только несколько примеров.

Ещё один повод для беспокойства Совета Европы — принятые в этом году поправки в Конституцию РФ, предусматривающие приоритет национального права над международным. То есть фактически позволяющие не исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат российскому законодательству. Венецианская комиссия Совета Европы, экспертный орган в области конституционного права, уже выразил обеспокоенность таким решением, а также призвал исключить соответствующую поправку или изменить её формулировку.

Право Конституционного суда определять конституционность того или иного решения ЕСПЧ не должно распространяться на меры, применяемые к частным лицам, такие как решения о выплате справедливой компенсации, — заключила Венецианская комиссия в июне этого года.

Несмотря на трения между Советом Европы и самым крупным его членом, эксперты отмечают, что решения ЕСПЧ оказали реальное влияние на практику российских судов и исправительных учреждений. Так, в частности, были улучшены условия содержания заключённых, смягчено антиэкстремистское законодательство, разработан закон о домашнем насилии.

Глава МИД РФ также рассказал, что на переговорах обсуждались нарушение прав русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, водная блокада Крыма и проблема героизации нацизма в странах бывшего советского блока. Участники встречи пришли к соглашению о недопустимости подобных действий. Особенно это касалось отказа Киева снабжать Крымский полуостров питьевой водой. Кроме того, была затронута тема Нагорного Карабаха.

Для того чтобы прекращение огня заработало (в этом мы убедились после двух документов, которые были приняты, но не позволили изменить ситуацию на земле), необходимо создание механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня, — подчеркнул российский министр иностранных дел. — Мы над этим активно работаем, в том числе с Министерством обороны РФ.

Лавров пояснил, что мирное урегулирование конфликта возможно при двух условиях: отказе от конфронтационной риторики и одновременном прекращении боевых действий. Причём первое из этих условий довольно несложно исполнить, подчеркнул министр.