Лавров охарактеризовал представителей талибов как «вменяемых людей»

Заявления представителей запрещённого в России движения «Талибан» в ходе переговоров в Москве указывают на то, что они являются «вменяемыми людьми». Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», трансляция которого велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».

По его словам, представители талибов заявили, что не планируют создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Они заявили о готовности бороться с запрещённым в России ИГИЛ, а также обсуждать политическое устройство страны с другими афганцами.

Заявление, о котором я говорю, посылает очень важный сигнал — что они вменяемые люди, — пояснил Лавров.

Министр считает, что представителям официальной власти в Кабуле следует как можно скорее начать переговоры с «Талибаном», а не пытаться длительное время сохранять неопределённость.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не планирует исключить движение «Талибан» из реестра запрещённых организаций. Он пояснил, что движение является достаточно мощной силой, которая действует в Афганистане.

Ситуация в южноазиатском государстве ухудшилась на фоне вывода американских войск. Талибы и правительственные войска вступили в противостояние. 23 июля правительственные силы освободили от боевиков район Карух в провинции Герат на западе страны. Представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман заявил, что десятки талибов были уничтожены или ранены. Правительственные силы начали наступление в Герате.