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Афганская армия вытеснила талибов из района Карух

09:26, 23 июля 2021
Фото: Sananullah Seiam/XinHua/Global Look Press
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Правительственные войска Афганистана освободили от боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) район Карух в провинции Герат на западе страны. Об этом заявил представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман. Его слова приводит РИА Новости.

Аман отметил, что в ходе операции десятки талибов были уничтожены и ранены. Правительственные войска начали наступление в Герате.

Другие части провинции вскоре будут освобождены, — подчеркнул Аман.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. В стране активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.

Ранее сообщалось, что неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар. Правительство Афганистана полагает, что это дело рук боевиков движения «Талибан». Представитель МВД Афганистана Мирваис Станекзай считает, что талибы сделали это по приказу своих боссов из Пакистана. В свою очередь талибы отвергли свою причастность к данному инциденту.

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