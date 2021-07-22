Афганская армия вытеснила талибов из района Карух

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Неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар. Правительство Афганистана полагает, что это дело рук боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Представитель МВД Афганистана Мирваис Станекзай считает, что талибы сделали это по приказу своих боссов из Пакистана. Они разграбили жилища и убили сотню мирных жителей, — заявил Станекзай. Талибы отвергли свою...