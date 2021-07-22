Афганская армия вытеснила талибов из района Карух

Правительственные войска Афганистана освободили от боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) район Карух в провинции Герат на западе страны. Об этом заявил представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман. Его слова приводит РИА Новости.
Аман отметил, что в ходе операции десятки талибов были уничтожены и ранены. Правительственные войска начали наступление в Герате.
Другие части провинции вскоре будут освобождены, — подчеркнул Аман.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. В стране активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.
Ранее сообщалось, что неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар. Правительство Афганистана полагает, что это дело рук боевиков движения «Талибан». Представитель МВД Афганистана Мирваис Станекзай считает, что талибы сделали это по приказу своих боссов из Пакистана. В свою очередь талибы отвергли свою причастность к данному инциденту.