Афганистан обвинил талибов в убийстве более 100 мирных жителей

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Неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар. Правительство Афганистана полагает, что это дело рук боевиков движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Представитель МВД Афганистана Мирваис Станекзай считает, что талибы сделали это по приказу своих боссов из Пакистана.

Они разграбили жилища и убили сотню мирных жителей, — заявил Станекзай.

Талибы отвергли свою причастность к этому инциденту.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. В стране активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что северные провинции Афганистана превращаются в новую горячую точку. Это связано с активностью террористов у границ с Таджикистаном. Руденко подчеркнул, что боевиками движения «Талибан» практически полностью контролируется граница с Таджикистаном.