Лавров обсудит в Сербии инициативу США о переговорах с Косово

https://static.news.ru/photo/a45f2b02-afec-11ea-b642-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/stevanaksentijevic-14058585

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен обсудить инициативу США о встрече лидеров Сербии и Косово в ходе визита в Белград 18 июня.

Мы слышали заявления американских представителей, что и Белград, и Приштина согласились встретиться по американскому приглашению. Мы будем в Белграде с послезавтра с визитом, надеемся там поговорить и о том, как конкретно видятся практические шаги тех стран, которые предлагают свои посреднические услуги, как эти шаги видятся сербскому руководству, — сказал Лавров, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Министр добавил, что в переговорном процессе между Сербией и Косово немало посредников.

Я очень не хотел бы, чтобы возможные договорённости, которые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, постигла та же участь, что и договорённости, достигнутые этими столицами при посредничестве Брюсселя, — сказал он.

Лавров пояснил, что эти договорённости так и остались на бумаге. По его словам, Москва будет определять своё отношение к возможным договорённостям между двумя сторонами в зависимости от того, как они будут реализовываться в реальной жизни.

Как ранее писал NEWS.ru, посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил, что политизация российской гуманитарной помощи, предоставленной стране в рамках борьбы с коронавирусом, злонамеренна.