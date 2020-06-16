Лавров обсудит в Сербии инициативу США о переговорах с Косово

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен обсудить инициативу США о встрече лидеров Сербии и Косово в ходе визита в Белград 18 июня.
Мы слышали заявления американских представителей, что и Белград, и Приштина согласились встретиться по американскому приглашению. Мы будем в Белграде с послезавтра с визитом, надеемся там поговорить и о том, как конкретно видятся практические шаги тех стран, которые предлагают свои посреднические услуги, как эти шаги видятся сербскому руководству, — сказал Лавров, отвечая на вопрос NEWS.ru.
Министр добавил, что в переговорном процессе между Сербией и Косово немало посредников.
Я очень не хотел бы, чтобы возможные договорённости, которые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, постигла та же участь, что и договорённости, достигнутые этими столицами при посредничестве Брюсселя, — сказал он.
Лавров пояснил, что эти договорённости так и остались на бумаге. По его словам, Москва будет определять своё отношение к возможным договорённостям между двумя сторонами в зависимости от того, как они будут реализовываться в реальной жизни.
Как ранее писал NEWS.ru, посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил, что политизация российской гуманитарной помощи, предоставленной стране в рамках борьбы с коронавирусом, злонамеренна.
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