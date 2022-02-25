Лавров: никто не собирается оккупировать Украину

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В Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины загорелась нефтебаза, сообщает штаб территориальной обороны ДНР на своё официальном Telegram-канале. Как отмечается, на нефтебазе произошёл взрыв с последующим возгоранием.

В 12:00 в Кировском районе г. Донецка в результате обстрела ВСУ произошло возгорание нефтебазы, расположенной по адресу: ул. Нефтяная, 1, — говорится в сообщении. При обстреле повреждён трубопровод. На месте...