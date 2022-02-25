18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Лавров: никто не собирается оккупировать Украину

13:26, 25 февраля 2022
Лавров: никто не собирается оккупировать Украину Фото: Swen Pförtner via imago-images.de/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего заявил, что у России нет планов по оккупации Украины, трансляцию встречи публикует RT. Министр также отметил, что Россия обеспечит демилитаризацию Украины.

Никто не собирается оккупировать Украину, — отметил Лавров.

На встрече Лавров также заявил, что РФ приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, «освободившись от гнёта» нацификации, могли сами свободно определять своё будущее. По его словам, Запад выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преступления Киева против мирного населения. Лавров отметил, что Запад продолжает игнорировать факты геноцида в Донбаcсе.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео