Лавров назвал иллюзией попытки Запада сохранить мировое господство

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал иллюзиями попытки Запада сохранить мировое господство и однополярный мир, пишет РИА Новости. По мнению дипломата, данные стремления западных лидеров вызывают серьёзное напряжение в международных отношениях других стран.

Стремление Запада сохранить своё доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся и вернуть однополярный мир — это, конечно, иллюзии, — заявил Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине.

По его словам, Запад рассматривал Киев «как инструмент русофобской политики и сдерживания России» и украинской стороне было «дозволено всё», включая убийство мирных жителей на протяжении восьми лет, запрет русской речи, культуры и прочие действия, направленные против русских людей.