Лавров: Киев пытается втянуть Москву в силовые действия

Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Обострение ситуации на Украине налицо. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия, — сказал глава МИД РФ.

Лавров также прокомментировал заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину. По его словам, подобные слова далеки от истины.

Минские соглашения были созданы в результате семнадцатичасовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, — подытожил Лавров.

Ранее Лавров назвал призывы Киева к немедленной встрече в «нормандском формате» при отказе выполнять Минские соглашения «внешнеполитической шизофренией». Он подчеркнул, что «нормандский формат» должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырёх государств. Это означает создание условий для полного выполнения Минских соглашений.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).