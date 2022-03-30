Kyodo: Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:23, 31 марта 2022
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
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Японское агентство Kyodo сообщило, что правительство страны вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Речь идёт о формулировке, которая называет эту территорию «неотъемлемой частью Японии», а острова при этом снова получают статус «незаконно оккупированных». Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в так называемую «Синию книгу по дипломатии».
Возвращено резкое выражение о том, что это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии», — передаёт агентство.
После начала специальной операции России на Украине, Япония ввела санкции против Москвы.
Пресс-служба МИД Великобритании ранее сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Лиз Трасс отправится в Нью-Дели, чтобы убедить Индию в необходимости снизить зависимость от России на фоне событий на Украине. Глава МИД планирует обсудить с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром тесное сотрудничество для сдерживания России. Трасс также подтвердит намерение правительства Британии выделить 70 миллионов фунтов на поддержку проектов возобновляемой энергии в Индии. По словам представителей британского ведомства, это должно помочь развить возможности для использования солнечной энергии в регионе.