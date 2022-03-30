Kyodo: Япония вернула Южным Курилам статус «незаконно оккупированных»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ США становиться гарантом безопасности для Украины. По словам дипломата, в планы американских либеральных демократов не входит защита мира. Главная цель, по мнению представителя ведомства, — поставки оружия, биолаборатории, а также ручное управление марионеточными режимами. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

В планы американских либеральных демократов не входит сохранение мира на Украине. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами, — написала Захарова. Он добавила, эти действия направлены на...