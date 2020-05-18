Купание в море запретили в Тунисе из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/163d917c-9955-11ea-96e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Richards/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Купание в море временно запрещено в Тунисе в качестве меры профилактики по предотвращению распространения коронавируса. Решение властей вызвало негативную реакцию у населения и представителей туриндустрии.

Отмечается, что данное решение не обсуждалось с Национальной комиссией по борьбе с коронавирусом. Не было учтена даже озвученная ранее информация директором Национального исследовательского центра по изучению новых болезней, что морская среда не представляет собой опасности по распространению инфекции, пишет Газета.ru.

Накануне в Тунисе были зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом, хотя пять дней подряд этот показатель держался на нуле. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 1035, выздоровели 802 человека, скончались 45.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тунис обратился к России с просьбой о помощи. Об этом сообщил посол этой страны в РФ Тарак Бен Салем.