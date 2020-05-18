Купание в море запретили в Тунисе из-за коронавируса

Купание в море временно запрещено в Тунисе в качестве меры профилактики по предотвращению распространения коронавируса. Решение властей вызвало негативную реакцию у населения и представителей туриндустрии.
Отмечается, что данное решение не обсуждалось с Национальной комиссией по борьбе с коронавирусом. Не было учтена даже озвученная ранее информация директором Национального исследовательского центра по изучению новых болезней, что морская среда не представляет собой опасности по распространению инфекции,
Накануне в Тунисе были зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом, хотя пять дней подряд этот показатель держался на нуле. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране возросло до 1035, выздоровели 802 человека, скончались 45.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Тунис обратился к России с просьбой о помощи. Об этом сообщил посол этой страны в РФ Тарак Бен Салем.
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