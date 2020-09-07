Кулеба сообщил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

https://static.news.ru/photo/03c46366-f163-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. О желании срочного разговора в Киеве заявили 6 сентября из-за нарушения перемирия в Донбассе.

По словам Кулебы, в российском МИД реакция сначала была «достаточно оживленная», однако затем украинской стороне сообщили, что министр Лавров срочно отбыл в командировку.

Как оказалось, он (Лавров. — NEWS.ru.) отбыл в Сирию, — отметил дипломат в эфире телеканала ICTV.

Кулеба добавил, что ждёт разговора с Лавровым. Обсудить, кроме нарушения режима тишины в Донбассе, предполагается также подготовку встречи глав МИД в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за гибели одного украинского военнослужащего. По его словам, в зоне ООС (операция Объединённых сил, силовая операция в Донбассе) незаконные вооружённые формирования совершили провокации, в результате которых погиб один военный и ещё один был ранен.