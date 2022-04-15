Кулеба: ситуация в Мариуполе может стать красной линией в переговорах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что в последние недели не осуществлял никаких контактов с российскими дипломатами на уровне Министерства иностранных дел, соответственно, никаких переговоров на высоком уровне не ведётся. Он добавил, что сложившаяся ситуации в Мариуполе, возможно, станет красной линией в украинско-российских переговорах.

Как сказал наш президент, Мариуполь может стать красной линией, — сказал он.

Он отметил, что переговоры на уровне экспертов могут проходить, но о встречах не высоком уровне сейчас речи нет.

Консультации могут продолжаться на уровне экспертов, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит. После Бучи стало особенно трудно говорить с россиянами, — добавил Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о том, что шансы достигнуть договорённостей о мире на переговорах с Россией уменьшаются. Он отметил, что украинское общество отказывается от продолжения диалога. Он добавил, что страна не может отдать свои территории, отвечая на вопрос телеканала CNN о перспективах переговоров с Россией.