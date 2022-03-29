Кулеба призвал мир ввести уголовную ответственность за символ Z

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны мира ввести уголовную ответственность за использование символа Z. В своем Twitter министр отметил, что этот символ воспринимается как поддержка событий на Украине.

Z означает <...> разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена, — написал Кулеба.

Ранее депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. За их демонстрацию авторы инициативы предлагают наказывать штрафом в размере от €300 до €500. Парламентарии предлагают штрафовать за распространение, демонстрацию и использование на массовых мероприятиях как георгиевской ленты, так и буквы Z, ставшей символом российской спецоперации на Украине. Одна из инициаторов соответствующих поправок Моника Ошмянскене заявила, что символ Z распространяется не как знак поддержки действий России на Украине, а уже как средство запугивания.

Также стало известно, что за букву Z на форме могут отстранить от спортивных стартов российского гимнаста Ивана Куляка. Россиянин вышел с этим символом на церемонию награждения этапа Кубка мира в Дохе. В связи с этим Международная федерация гимнастики (FIG) рассматривает вариант его дисквалификации.