Парламент Литвы предложил запретить георгиевскую ленточку и символ Z

Депутаты парламента Литвы захотели приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам. За их демонстрацию авторы инициативы предлагают наказывать штрафом в размере от €300 до €500, пишет Delfi.

Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях зарегистрировали депутаты литовского парламента Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас. Парламентарии предлагают штрафовать за распространение, демонстрацию и использование на массовых мероприятиях как георгиевской ленты, так и буквы Z, ставшей символом российской спецоперации на Украине.

На данный момент за использование этих символов грозит ответственность только в рамках нарушения общественного порядка или нанесения ущерба чужому имуществу. Чаще всего нарушители отделываются предупреждением. Если примут поправки, то ответственность за их использование будет более строгой, — сказал Йонаускас.

Ошмянскене, в свою очередь, добавила, что символ Z распространяется не как знак поддержки действий России на Украине, а уже как средство запугивания.

Ранее стало известно, что за букву Z на форме могут отстранить от спортивных стартов российского гимнаста Ивана Куляка. Россиянин вышел с этим символом на церемонию награждения этапа Кубка мира в Дохе. В связи с этим Международная федерация гимнастики (FIG) рассматривает вариант его дисквалификации.