Кулеба пошутил на тему визита Лаврова в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter пошутил на тему визита главы МИД России Сергея Лаврова в Крым.

Он отметил ухудшение погоды на полуострове. По мнению Кулебы, «даже ливень» выступает против россиян.

И это ещё камни с неба не начали падать, — написал Кулеба.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее Сергей Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной. Он напомнил, что по вопросу референдума на полуострове бывший президент Украины Виктор Янукович достиг договорённости с лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом и США, однако эту договорённость «растоптали». После проведения референдума на Западе стали говорить о том, что РФ «аннексировала Крым». По мнению Лаврова, волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.