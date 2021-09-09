Куба отменит ограничения для российских туристов

Куба снимает для российских туристов ограничения, связанные с коронавирусом. Они перестанут действовать с 15 ноября, сообщает посольство страны в России.

Несмотря на это, кубинский власти всё же рекомендуют туристам сделать прививку для собственного спокойствия. К тому же, к ноябрю на Кубе уже будут признаваться российские препараты.

С 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. Тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации, — говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что США вместе с партнёрами по региону продолжат оказывать давление на Кубу с целью освобождения политических заключённых и восстановления у граждан доступа в Интернет. Об этом заявил американский президент Джо Байден.