Куба может разрешить однополые браки Кубинский парламент принял проект семейного кодекса, допускающий однополые браки

Фото: Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Проект ового семейного кодекса страны одобрили депутаты Национальной ассамблеи Кубы. он допускает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и суррогатное материнство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента. Уточняется. что референдум по данному вопросу пройдёт на осторове в конце сентября.

Национальная ассамблея народной власти Кубы поддержала семейный кодекс и соответствующее постановление. После утверждения в соответствии с конституционной нормой он должен быть вынесен на референдум, — говорится в сообщении пресс-службы.

Нд выработкой положений нового кодекса работали с февраля текущего года, к работе активно привлекали граждан, в результате прошло почти 80 тысяч встреч с общественностью в стране и за её пределами. После данных встреч изменениям подверглась почти половина текста проекта. Сильнее всего были изменены главы о родительстве и родительских отношениях, институте брака и опеки.

Приянтый законопроект представляет собой 25-ю версию документа. Он включает равноправные или однополые браки, допускает усыновление детей гомосексуальными парами и суррогатное материнство. референдум о принятии нового кодекса запоанирован на 25 сентября.

В России председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей в России. Политик отметил, что после выхода страны из Совета Европы оказались в прошлом все требования узаконить однополые отношения.

В свою очередь депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что чайлдфри (добровольный отказ от рождения детей) не стоит отделять от прочей «мерзости», появившейся на экранах из-за первого президента России Бориса Ельцина.