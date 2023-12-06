Кто такой Илья Кива, убитый в Одинцово: как связан с Украиной и Зеленским Baza: Илья Кива перед гибелью говорил знакомым, что за ним следят

Фото: Сергей Плачков/ТАСС

Илья Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива был обнаружен мертвым 6 декабря. Что известно о его политическом прошлом на Украине, как связан с Владимиром Зеленским?

Чем занимался Илья Кива на Украине

Илья Кива был депутатом IX созыва Верховной рады Украины и экс-советником министра внутренних дел страны Арсена Авакова. При президентстве Виктора Януковича он был осужден за вымогательство взятки, позднее участвовал в Евромайдане, вступил в «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и в 2015 году участвовал в конфликте в Донбассе. Затем он перешел в Социалистическую партию, а после неудачного участия в президентских выборах в 2019 году вступил в партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Фракция исключила его из своих рядов в 2022 году. Партия инициировала процедуру 27 февраля. Тогда сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко обвинял Киву в «разжигании розни» и создании провокаций, а также в том, что он мешал организовывать мирные переговоры с Россией.

Сам Илья Кива объяснил решение партии своей «принципиальной позицией» и критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Zuma/TASS Фото: Zuma/TASS Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети

Что известно об отношениях Кивы с Владимиром Зеленским

Илья Кива, еще будучи депутатом Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», критиковал президента страны Владимира Зеленского. Политик считал, что нынешние власти Украины нарушают конституцию и свободу слова в стране.

В феврале 2022 года Кива сообщил в своем Telegram-канале, что СБУ намерено арестовать его якобы из-за государственной измены, в которой политика пытаются обвинить из-за поздравления президента России Владимира Путина с днем рождения. Тогда он назвал Зеленского трусом.

«Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически!» — написал Кива.

В день начала спецоперации Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского виновным в обострении ситуации в Донбассе и призвал его подать в отставку. По мнению политика, президент Украины не хотел перемирия из-за того, что зарабатывает около $100 млн в месяц на спецоперации. Он также рассказывал, что дети Зеленского «находятся в Англии», его родители — в Испании, а сам президент Украины «подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы».

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press Владимир Зеленский

Что Кива говорил о российском гражданстве

Илья Кива утверждал, что не стремится получить российское гражданство за счет критики режима Владимира Зеленского. Он считал, что украинцы, русские и белорусы — один славянский народ, вышедший из Киевской Руси.

«Получить российское гражданство я не стремлюсь. Я готов и буду гордо нести имя гражданина Украины, но той, у которой есть мораль, закон, здравомыслие. А не отравленного фашизмом государства с внешним управлением из Госдепа США. Вот моя позиция по независимости», — сказал он в интервью RTVI.

Свежие новости о смерти Кивы

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, по предварительным данным, был убит выстрелом в висок из пистолета, передает Baza.

«Сейчас на месте убийства на территории „Величъ Кантри Клаб“ работают следователи. За Кивой могли давно следить. По словам источников, экс-депутат говорил своим знакомым, что видел за собой слежку», — сообщили авторы канала.

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