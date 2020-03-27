Малайзийская компания Karex, на фабриках которой производится каждый пятый в мире презерватив, заявила о приближающейся нехватке этих медицинских изделий. За последние 10 дней на трёх расположенных в Малайзии заводах промышленного гиганта не было произведено ни одного презерватива.
Ситуацию с нехваткой средств для контрацепции генеральный директор Karex Го Миа Киат назвал «жуткой».
Я обеспокоен тем, что для многих гуманитарных программ в африканской глубинке дефицит не будет составлять две недели или месяц. Этот дефицит может длиться месяцами, — заявил бизнесмен в беседе с Reuters.
На территории Малайзии действует карантинный режим, закрыты общественные заведения, отменены массовые мероприятия. В стране зарегистрированы более 2160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 пациентов скончались.
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