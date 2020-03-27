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О том, пройден ли пик коронавируса в Италии, говорить рано, однако с каждым днём количество вызовов экстренной помощи снижается. Об этом заявил президент Международной Федерации движений Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

По его словам, сначала ходили слухи, что пик уже пройден. Потом сообщалось, что он наступит на следующей неделе. Я могу только сказать о крошечном позитивном сигнале, который я узнал во...