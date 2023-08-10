Крупная банда объяснила убийство кандидата в президенты Эквадора Банда Los Lobos взяла на себя убийство кандидата в главы Эквадора Вильявисенсьо

Фото: IMAGO/CÃ sar Munoz/Global Look Press

Одна из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, сообщает колумбийский журнал Semana со ссылкой на видео из соцсетей. На кадрах около 20 мужчин в капюшонах и с оружием в руках заявили, что причиной преступления стало «невыполнение обещаний» и коррумпированность.

Los Lobos также высказала угрозы в адрес других политиков, в частности Яна Топика, выдвигающегося от альянса «За страну без страха».

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время предвыборного митинга 10 августа. Соответствующее мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. По данным El Universo, ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны. Глава государства также объявил трехдневный национальный траур и назвал произошедшее политическим преступлением.