Одна из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, сообщает колумбийский журнал Semana со ссылкой на видео из соцсетей. На кадрах около 20 мужчин в капюшонах и с оружием в руках заявили, что причиной преступления стало «невыполнение обещаний» и коррумпированность.
Los Lobos также высказала угрозы в адрес других политиков, в частности Яна Топика, выдвигающегося от альянса «За страну без страха».
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время предвыборного митинга 10 августа. Соответствующее мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. По данным El Universo, ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.
После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны. Глава государства также объявил трехдневный национальный траур и назвал произошедшее политическим преступлением.