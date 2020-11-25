Кравчук призвал РФ определиться по договорённостям «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/c0900b32-2fb9-11eb-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук призвал Россию определиться со своей позицией относительно комплекса договорённостей, достигнутых в рамках «нормандского формата».

Леонид Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договорённости, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года, — говорится в заявлении делегации в Facebook.

Украинские делегаты выразили убеждённость, что из сложившейся ситуации в переговорах по Донбассу можно выйти только путём проведения до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате».

Переговоры по Донбассу идут в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го состоялась встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой приняли Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и обмен пленными. Последний саммит «четвёрки» прошёл в Париже 9 декабря 2019 года. Итоговое коммюнике предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений.

Как писал NEWS.ru, Украина подтверждает свою готовность продолжить последовательную работу для реализации договорённостей, достигнутых в рамках «нормандского формата», а также в Минске. Леонид Кравчук сообщил, что украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Контактной группы, на котором предлагается рассмотреть вопросы, касающиеся освобождения удерживаемых лиц, разблокировки работы контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения. Кроме того, в обсуждении нуждаются договорённости о девятнадцати участках разминирования и четырёх новых участках разведения сил и средств, вопросы обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, а также доступа представителей международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.